Pa, il taglio al turn over vale 571,6 milioni. Ai contratti 2025-27 fondi per 5,55 miliardi

Il ritorno dei limiti al turn over nelle Pubbliche amministrazioni farà risparmiare l’anno prossimo 392 milioni di euro, ma i suoi effetti pieni si sentiranno a regime con una minore spesa annua da 571,6 milioni a partire dal 2026. La cifra non salirà nel tempo perché il freno, come anticipato dal Sole 24 Ore di martedì scorso, sarà tirato solo nel 2025, quando le Pa centrali come le agenzie fiscali e gli enti territoriali potranno dedicare a nuove assunzioni solo il 75% dei risparmi prodotti dalle...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi