Pa, Zangrillo raduna i capi del personale per spingere la formazione di Gianni Trovati

Alla piattaforma Syllabus sulla formazione registrati 6.460 enti centrali e locali









Andare «ben oltre gli obiettivi del Pnrr» e coinvolgere «tutti i dipendenti pubblici nella formazione». Il ministro per la Pa si affida ai direttori delle risorse umane delle amministrazioni per provare a tradurre in pratica lo sforzo di rinverdire le prospettive del posto di lavoro pubblico per renderlo più attrattivo per chi vuol fare carriera. E nel primo incontro con i “capi del personale”, che ieri ha coinvolto nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi i vertici di 80 amministrazioni centrali...