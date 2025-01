Paesaggio, stop ai «no» non documentati delle Sovrintendenze

In caso di richiesta di compatibilità postuma deve esserci un’istruttoria puntuale e precisa per valutare se gli interventi, sopratutto se datati, possono essere compatibili con il territorio circostante.

È quanto emerge dalla sentenza numero 71/2025 pronunciata dal Tar di Salerno in merito al ricorso di una persona che aveva presentato istanza per la sanatoria di una struttura a uso agricolo in area sottoposta a vincoli paesaggistici.

La vicenda era iniziata con la presentazione, nel 1986 di una richiesta...