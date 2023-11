Pagamenti Pa, la Ue deferisce l’Italia: nuova incognita Pnrr di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Alla Corte di giustizia nuovo ricorso sui ritardi nell’attuazione della direttiva già condannatinel 2020. Intanto Roma chiede di rinviare da dicembre 2023 a marzo 2025 l’obiettivo del Piano









La Commissione Ue torna a deferire alla Corte di giustizia europea l’Italia per il mancato rispetto della direttiva sui tempi di pagamento, che già ci era costata una condanna il 28 gennaio 2020. La stessa decisione ieri è stata presa anche per Belgio e Grecia, ma la mossa assume un valore particolare nei nostri confronti.

La scelta di tornare al deferimento nella battaglia infinita sulla violazione delle regole che impongono alla Pa di pagare in 30 giorni (60 per la sanità) non appare infatti un ...