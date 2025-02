Part time verticale, i giorni di astensione devono essere lavorativi

È in contrasto con le vigenti disposizioni contrattuali l’articolazione oraria di un lavoratore a tempo parziale di tipo verticale che preveda periodi di astensione dalla prestazione lavorativa in relazione alle diverse giornate non lavorative (sabati, domeniche e festivi infrasettimanali) presenti in un determinato arco temporale.

Tale articolazione oraria, infatti, risulterebbe priva di uno degli elementi caratterizzanti del rapporto di lavoro a tempo parziale ovvero della ciclicità dell’alternanza...