Partecipate, focus dei commercialisti su monitoraggio e gestione della crisi tra testo unico e codice di settore di Daniela Casciola

Realizzato dall'Osservatorio nazionale enti pubblici e società partecipate del Consiglio nazionale della categoria









Anche nelle società a controllo pubblico (pur interessate da una disposizione speciale) è solo con il ricorrere di uno stato di crisi come definito dal codice della crisi d'impresa che sorge il dovere giuridico di adottare provvedimenti necessari secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del Tusp. In presenza di stati di difficoltà anteriori, e quindi in situazioni di mero rischio di crisi, sono invece prospettabili solo buone pratiche, eventualmente sindacabili alla luce della business judgment ...