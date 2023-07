Partecipate, non serve il parere della Corte dei conti se una società viene costituita con legge regionale di Stefano Pozzoli

Una istruttoria adeguata è dunque necessaria come non è escluso una verifica, certo successiva, delle scelte effettuate









È necessario il parere alla Corte dei conti se una società viene costituita con legge regionale? La Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con delibera n. 153/2023/PASP, esprimendosi in merito alla costituzione della Società Toscana Strade Spa, risponde di no e dichiara il non luogo a deliberare.

La Regione, si noti, non ha inviato la norma di legge, bensì una decisione di giunta, con il quale si ripromette, una volta acquisito il parere della Corte, di portare la legge in approvazione. La...