Patente a crediti, Ance: servono procedure snelle, non una proroga

«La previsione di una proroga dell’entrata in vigore della patente a crediti non è necessaria, ma servono procedure snelle per consentire alle imprese di adempiere rapidamente alle misure adottate dal Governo». Poche parole, affidate a un comunicato dell’Ance e attribuite alla presidente Federica Brancaccio, per esprimere la linea dell’associazione dei costruttori, il giorno dopo che il ministero del Lavoro, interpellato da questo giornale, aveva ribadito che sul tavolo non c’è alcuna proroga all...