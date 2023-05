Patto di stabilità, una riforma sulle montagne russe di Adriana Cerretelli









«Intervenuta troppo tardi per fermare l’inflazione, la Fed ha usato l’arma dei tassi di interessi in modo esagerato, facendo come il cane da pastore che, per tenere a bada le pecore, le morde alla morte, fino alla recessione, per impedire che lo faccia il lupo-inflazione», denunciava tempo fa un economista belga critico della politica americana. Che peraltro poi la Bce ha ritenuto opportuno importare in Europa.

Di pessimi esempi di ardori autolesionistici è costellata la storia trentennale del Patto...