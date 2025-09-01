«Per 246 opere incompiute servono 1,1 miliardi»
Lo dice una rilevazione del Centro studi enti locali. Rispetto a un anno fa c’è stata una riduzione del 7,5%
Le grandi e piccole incompiute in Italia restano una ferita aperta, ma i numeri più recenti offrono qualche segnale di miglioramento. È quanto emerge dall’analisi del Centro Studi Enti Locali secondo cui alla fine del 2024 i cantieri bloccati o sospesi censiti sul territorio nazionale risultano essere 246, con un fabbisogno stimato per portarli a termine pari a circa 1,1 miliardi di euro. Si tratta di un livello che, pur confermando l’ampiezza del fenomeno, segna un nuovo minimo storico. L’anno precedente...