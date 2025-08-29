Il Codice degli appalti commentato con la casistica
Selezione mirata di temi dai principi generali alla questione balneari
Rispondere a un bisogno concreto con un contributo che vi si adatti. È lo stile di un commentario al codice dei contratti pubblici del 2023, edito da Editoriale Scientifica, nuovo non solo per il tempo della pubblicazione, che include l’ultimo decreto “correttivo”, ma anche per il metodo. Il volume curato da Mariana Giordano e Gustavo Visentini non si basa sulla consueta analisi articolo per articolo, ma sulla selezione di un ampio numero di questioni intorno a cui si snoda l’opera. Così, oltre ai...