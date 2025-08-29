Lavoratori intermittenti, ancora vigente la tabella delle attività discontinue
In una circolare ministeriale la conferma che l’abrogazione del regio decreto in cui era contenuta non ha effetti sulla disciplina vigente
Con l’abrogazione del Regio decreto 2657/1923, avvenuta quest’anno con la legge 56/2025, si è posto il problema della vigenza, nell’ambito della disciplina del lavoro intermittente, della tabella delle attività discontinue allo stesso allegata, e utilizzata - in assenza di disciplina collettiva - come parametro di legittimità per il ricorso a tale tipologia contrattuale. Sul punto è intervenuto il ministero del Lavoro, con la circolare n.15 del 27 agosto 2025, allo scopo di chiarire (ancora una volta...