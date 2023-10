Per il consigliere accesso all’elenco anagrafico dei residenti e dei contribuenti morosi di Manuela Sodini

Nel primo caso per effettive esigenze del suo mandato e nel secondo previa “mascheratura” di nominativi e altri dati riconoscibili

Il consigliere può ottenere l’elenco anagrafico dei residenti solo per effettiva esigenza di acquisire informazioni e notizie ritenute utili al proprio mandato; il consigliere può avere accesso all’elenco dei contribuenti morosi previa “mascheratura” dei nominativi, queste in sintesi le due massime contenute nei pareri resi a distanza di nove giorni dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno.

In entrambi i casi, ciò che rileva è il rapporto fra il diritto di accesso da parte del consigliere e il diritto alla privacy, due interessi e diritti di primario e pari rango che, in quanto tali, sono meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, dovendo assicurare il ragionevole bilanciamento tra il diritto di esercitare pienamente il mandato elettivo e la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle richieste di accesso.

Nel primo caso, il parere viene reso sulla richiesta di accesso da parte di un consigliere comunale all’elenco anagrafico dei cittadini del Comune in formato excel, comprendente date di nascita e residenza, al Dipartimento viene chiesto se sia corretto rilasciare i predetti dati. Nel rendere il parere, il Dipartimento evidenzia come la giurisprudenza degli ultimi anni in materia di accesso dei consiglieri richieda di osservare il principio di un «equilibrato bilanciamento» tra la posizione del consigliere, a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione.

Nelle recenti sentenze del Consiglio di Stato, nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del Tuel, viene evidenziato che il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l’ostensione di tutti gli atti richiesti, previa “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l’individuazione degli stessi. Il diritto di accesso del consigliere, seppure più ampio rispetto all’accesso documentale di cui alla legge 241/1990, non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela. Nel parere, sulla base della recente giurisprudenza amministrativa, si precisa che non è sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all’accesso, ma è necessario, come prescritto dall’articolo 43 del Tuel che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato. Il diritto di accesso del consigliere, quindi, non è illimitato, vista la sua potenziale capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati. Pertanto, conclude il parere, nel caso in esame l’ente può rilasciare al consigliere l’elenco anagrafico dei cittadini del Comune qualora la richiesta nasca da una effettiva esigenza del consigliere ad acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all’espletamento del proprio mandato.

Sulla stessa scia si pone il secondo parere che nasce dalla richiesta di accesso di un consigliere per avere l’elenco dei contribuenti (persone fisiche e giuridiche) morosi, con riferimento alle posizioni contributive Tari, Acqua, Imu, eccetera.

Anche in questo caso ciò che viene in rilievo è l’equilibrato bilanciamento tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato e la riservatezza dei terzi. Nel caso di specie, conclude il parere, si dovrà assicurare il ragionevole bilanciamento tra il diritto di esercitare pienamente il mandato elettivo e la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nella richiesta di accesso, individuando soluzioni, come quella della “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l’individuazione degli stessi.