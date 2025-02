Per gli spettacoli dal vivo si amplia l’iter semplificato

Anche le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni, ripetendosi con le stesse modalità artistiche e organizzative, potranno godere dell’iter semplificato che prevede la presentazione della Scia allo sportello unico per le attività produttive. A condizione, però, che gli spettacoli siano destinati ad un massimo di 2mila partecipanti e si svolgano in un orario compreso tra le otto del mattino e l’una di notte del giorno seguente. A prevederlo è un emendamento al Dl Cultura approvato in Commissione...

