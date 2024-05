Prevenzione incendi negli spettacoli dal vivo, il Viminale: stop agli abusi dell’iter semplificato

L’iter semplificato per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo non si applica alle discoteche, alle sale da ballo e agli eventi che si protraggono per più giorni. A chiarirlo è una circolare del dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno che fa riferimento alle semplificazioni - introdotte nel periodo pandemico e poi mantenute in vita dai Milleproroghe - che consentono di organizzare manifestazioni temporanee senza ottenere la licenza, come prescritto dal Testo unico delle...