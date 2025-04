Per i vecchi dipendenti niente «posizione» nel Tfs

Per i dirigenti e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio alla data del 31 dicembre 1995 la retribuzione di posizione non deve essere inserita nel calcolo dell’indennità di fine servizio.

Questo principio non è scalfito dalla esistenza di disposizioni contrattuali nazionali che prevedono il contrario: la materia non è inclusa tra quelle su cui possano intervenire i contratti nazionali. Si deve pervenire a questa conclusione in considerazione dell’assenza di una specifica previsione...