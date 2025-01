Perequazione Tari, l’apertura di Corte conti: i Comuni devono versare solo le somme riscosse

I Comuni debbono versare le componenti perequative della Tari in base a quanto riscosso e non in base a quanto accertato. Questa è la conclusione, assolutamente condivisibile, cui è giunta la Sezione di controllo per la Liguria con le delibere “gemelle” nn. 4 e 5 del 2025.

Due Comuni liguri, tramite il Consiglio...