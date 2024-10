Permessi 104: non c’è abuso se l’assistenza al disabile non coincide con l’orario di lavoro

L’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, che legittima il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, ai permessi mensili ex articolo 33, comma 3, della legge 104 del 1992, non va intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione. Si configura abuso quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza in senso ampio in favore del familiare, cioè in difformità dalle modalità richieste dalla natura...

