Permesso di costruire, legittimo l'annullamento per mancanza del presupposto necessario alla richiesta di Massimo Frontera

La pronuncia del Tar Campania sul caso del falso imprenditore agricolo che aveva avuto l'ok a effettuare opere edilizie sul terreno in zona «E»









È legittimo il provvedimento con il quale un Comune, a distanza di sei anni dal rilascio, ha annullato in autotutela un permesso di costruire per realizzare alcune opere edilizie sul terreno di proprietà in una zona agricola dopo aver scoperto che il richiedente non possedeva il titolo necessario per presentare l'istanza, cioè la qualifica di Iap, imprenditore agricolo a titolo principale. Lo afferma il Tar Campania (Napoli) con la pronuncia n.2134/2023 pubblicata il 6 aprile scorso.



Nel caso specifico...