Case popolari, ricorsi e progettazione le due incognite per l’uso delle risorse Pnrr

Gi.L.

«Se facciamo la somma di tutte le gare bandite in queste settimane, siamo già oltre le risorse della misura, ma bisognerà capire quante andranno a meta». Marco Buttieri, presidente di Federcasa, l’associazione nazionale che riunisce gli ex Istituti autonomi case popolari, sintetizza così il lavoro che andrà fatto nei prossimi mesi. Le risorse del Pnrr dovranno essere impegnate, aggiudicando le gare, entro giugno del 2026. E qualche variabile potrebbe impedire a diversi lotti di arrivare in tempo...