Petrolio, possibili pozzi a 9 km dalla costa

Il Codice ambientale (Dlgs 152/2006) cambia ancora. Le ultime, non poche, modifiche sono state introdotte dal Dl 153/2024 (Decreto Ambiente), convertito in legge 13 dicembre 2024, n. 191 (Gazzetta ufficiale n. 294 del 16 dicembre).

Cambiamenti e smentite

Fra smentite e nuove introduzioni, la legge di conversione ridisegna alcuni importanti profili del provvedimento iniziale. Infatti, non hanno trovato conferma le norme che aprivano ai privati nelle società pubbliche per la gestione in house del Servizio idricointegrato...