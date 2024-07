Servizio idrico integrato, esclusa la gestione in deroga senza parametri di eccellenza

Deroga a maglie strette per i Comuni che non intendano aderire all’ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 147, comma 2 bis, lettere a) e b) del Dlgs 152/2006 (codice dell’ambiente) secondo la quale i Comuni montani con popolazione inferiore a 1000 abitanti possono gestire il servizio idrico in forma autonoma rispetto all’Ato, purché in presenza delle seguenti caratteristiche:

approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;

sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ex Dlgs 42/2004;

utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Il passaggio chiave per l’applicazione del...