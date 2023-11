Pizzarotti: «Mille operai specializzati l’anno per fare fronte ai lavori del Sud» di F.La.

«Mancano amministrativi, tecnici e soprattutto la manodopera specializzata. Il nostro centro di Mineo pronto per la formazione degli immigrati»









A cominiciare dalla questione, caldissima, della carenza di personale. «Mancano amministrativi, tecnici e soprattutto la manodopera specializzata - chiosa Pizzarotti -. La proposta che abbiamo avanzato al governo è di utilizzare il nostro centro di Mineo, in provincia di Catania, per formare fino a 1000 immigrati l’anno che poi potrebbero trovare impiego anche nelle grandi infrastrutture del Sud». Pizzarotti si riferisce ai «25 miliardi di opere ferroviarie attualmente in pista, come la Palermo-Catania...