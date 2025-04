Ricavi a 200 milioni e portafoglio in crescita per il Consorzio stabile Medil

Si annuncia un bilancio 2024 da record per il Consorzio Medil. In una nota l’azienda fa sapere che alla prossima assemblea dei soci verrà sottoposta l’approvazione di conti con ricavi «vicini ai 200 milioni di euro», in netta crescita rispetto all’anno precedente che si è chiuso con un fatturato di 115 milioni, e un portafoglio lavori da sviluppare nei prossimi cinque anni che ha raggiunto i 3,5 miliardi di euro contro i 3,1 rilevati a fine 2023 e i 2,2 dell’anno ancora precedente.

