Pnrr, corrono gli investimenti comunali: ad agosto 8,8 miliardi (+26,2%) di Gianni Trovati

Accelerazione dei pagamenti effettivi, raggiungibile il target annuo da 14 miliardi. Resta l’ostacolo prodotto dalle anticipazioni al 10%: ipotesi norma per salire al 30%









Gli ostacoli non mancano, a partire da quelli che l’Anci è tornata a sollevare nella cabina di regia sul Pnrr convocata a Palazzo Chigi lunedì scorso. Uno degli ostacoli principali continua a essere rappresentato dal meccanismo delle anticipazioni, cruciale per far partire le opere senza creare problemi di liquidità nei soggetti attuatori. La questione è sempre la stessa, prodotta dal fatto che gli anticipi alle imprese sono in genere superiori al 10% assicurato di norma dalle regole Pnrr. Il punto però è che la circolare 19/2023 con cui ad aprile la Ragioneria generale dello Stato ha allargato le possibilità di attivare un’anticipazione fino al 30% del valore dell’opera non sembra dare i risultati sperati perché, hanno lamentato i sindaci in cabina di regia, in genere le Pa centrali titolari degli investimenti Pnrr di cui gli enti locali sono soggetti attuatori «non danno seguito e riscontro o negano» la richiesta di anticipo più ricco. Come spesso capita in Italia, quindi, appare necessaria una norma, che potrebbe trovare spazio nel nuovo decreto Pnrr in calendario per novembre. Ma i dati della spesa effettiva, rivendicano le amministrazioni locali, rendono concreta la possibilità di arrivare entro fine anno ai 14 miliardi di pagamenti stimati dall’Ifel come obiettivo necessario, e raggiungibile, per assorbire i fondi Pnrr. A patto naturalmente che l’incertezza legata alle «rimodulazioni» del Piano non duri ancora a lungo.