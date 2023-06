Pnrr, difficoltà per il 22% delle misure (118 su 527) di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Testo finale arrivato alle Camere. Problemi maggiori per dissesto idrogeologico e idrico. Ostacoli per Tav, biometano e 5G









Dopo otto giorni di attesa, è arrivata ieri in Parlamento la versione finale della Relazione semestrale sul Pnrr (Sezione I e II), la prima dell’era Meloni, arricchita dalle 437 pagine della seconda sezione in cui vengono passati in rassegna gli stati di attuazione di ogni misura, ministero per ministero. Rispetto alle prime versioni del testo, le modifiche riguardano i dettagli del censimento sugli interventi in difficoltà, mentre sul piano politico va segnalato il cambio di rotta piuttosto netto...