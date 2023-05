Pnrr, fondi pro capite al top in Molise e Liguria - Record a Benevento di Michela Finizio

Investimenti tracciati dagli enti sul Regis: il 41,6% al Sud, 11 miliardi solo in Campania. Marcate le differenze nel riparto per missione









In Molise arriveranno fino a 5.650 euro per abitante, in Liguria 3.658, in Campania 1.978. A queste tre regioni è destinato il maggiore investimento pro capite finora “attivato” con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, a fronte di una media per abitante inferiore a mille euro invece in Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Il divario è frutto del riparto territoriale del Recovery Plan, rapportate alla popolazione residente, destinate a finanziare 138.782 interventi. È questo il numero dei progetti...