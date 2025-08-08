Pnrr, oggi l’incasso della settima rata da 18,3 miliardi
La somma accreditata da Bruxelles consente di portare a 140,4 miliardi il totale ricevuto dal nostro Paese per l’avanzamento nella realizzazione del Piano
Salvo nuovi imprevisti, arriverà oggi il pagamento all’Italia della settima rata del Pnrr da 18,3 miliardi, collegata ai 64 obiettivi raggiunti nel secondo semestre 2024. La somma accreditata da Bruxelles consente di portare a 140,4 miliardi il totale ricevuto dal nostro Paese per l’avanzamento nella realizzazione del Piano, pari al 72,2% del budget complessivo di 194,4 miliardi.
In tutto, dal 2021, sono stati tagliati 334 obiettivi suddivisi tra le sette missioni. Tra i target della settima rata ...