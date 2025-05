Pnrr, nel primo trimestre affidamenti per servizi tecnici e appalti integrati in calo del 36%

Nel primo trimestre 2025 gli affidamenti Pnrr per servizi tecnici e appalti integrati perdono il 36% in valore sul quarto trimestre 2024: 135 gare per 29,2 milioni di servizi. Le gare virano sulla fase esecutiva: la direzione lavori riguarda il 65,7% del valore totale dei bandi (erano il 35,2% nel trimestre precedente) mentre i collaudi valgono il 4% del totale (erano lo 0,3%).

Sono questi i dati principali che emergono dal report Oice - l’Associazione che riunisce le società di ingegneria e architettura...