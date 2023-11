Pnrr, pubblicato l’avviso per potenziare le competenze nelle discipline Stem nelle scuole paritarie di Amedeo Di Filippo

Le proposte progettuali devono essere presentate entro le ore 15:00 del 15 dicembre accedendo all’apposita piattaforma di candidatura

L’Unità di missione per il Pnrr del ministero dell’Istruzione e del merito ha pubblicato l’avviso per l’investimento “Nuove competenze e nuovi linguaggi”, finalizzato a promuovere azioni di formazione per potenziare le competenze nelle discipline Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e multilinguistiche presso le scuole paritarie non commerciali del primo e del secondo ciclo.

Il contesto

Siamo nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” del Pnrr, la cui Componente 1 è dedicata...