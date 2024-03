Pnrr, servono 26 provvedimenti attuativi

Il nuovo decreto sul Pnrr, nato per accelerare l’attuazione delle opere previste dal piano, è stato approvato dal consiglio dei Ministri lo scorso 26 febbraio. Presentato alla Camera il 2 marzo, è stato assegnato alla Commissione Bilancio e adesso inizierà l’iter parlamentare di conversione in legge. Conversione che andrà votata definitivamente entro il 1° maggio, pena la decadenza. Tuttavia, in parallelo dovrà procedere anche l’attuazione del decreto, che prevede 26 provvedimenti da varare (se ne...

