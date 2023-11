Pnrr, in Sicilia quasi 3,2 miliardi di interventi assegnati ai Comuni di M.Fr.

Rapporto Bankitalia: nell’Isola assegnati complessivamente a soggetti attuatori pubblici progetti per 12,6 miliardi. A tutto il giugno 2023 bandite gare per 5,1 miliardi

Nell’ambito del Pnrr/Pnc alla data del 10 ottobre risultano assegnati a soggetti attuatori pubblici progetti da realizzare in Sicilia per 12,6 miliardi. Si legge nel rapporto congiunturale che la Banca d’Italia ha dedicato alla Regione, pubblicato il 14 novembre e presentato lo stesso giorno nel capoluogo dell’Isola. I progetti sono concentrati negli interventi associati alla missione dedicata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché a quella relativa alle infrastrutture per una...