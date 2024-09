Politecnico di Milano, bonifica dei terreni da 40 milioni con procedura accelerata

Corsa contro il tempo per l’espansione del Politecnico di Milano nell’area denominata Goccia alla Bovisa. Al via la gara di accordo quadro da 40 milioni, a procedura accelerata, finalizzata all’affidamento di contratti di bonifica dei terreni dove sorgerà il campus progettato da Renzo Piano con il team di RPBW.

Il ritardo maturato a causa dei tempi non rispettati in sede di Conferenza dei servizi per l’approvazione dei progetti operativi di bonifica da parte degli enti chiamati ad esprimersi e la ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi