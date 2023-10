Polizza anticatastrofe obbligatoria, si parte dalle imprese di Massimo Frontera

La misura si legge nella bozza della Manovra. Fino al 15% di scoperto/franchigia. Sanzioni fino a un milioni di euro. Copertura Sace del 50%

Dopo anni di pressing da parte delle compaglie di assicurazione riunite nell’Ania, la polizza contro eventi “catastrofali” fa capolino nel quadro normativo nazionale. La novità - per ora a carico delle sole imprese - si legge nella bozza della manovra di bilancio circolata in queste ore. Una bozza provvisoria e incompleta, che si stabilizzerà nei prossimi giorni. Su questa misura in particolare le verifiche a livello di governo sono ancora in corso. Se confermata, la misura sulla polizza anticatastrofe obbligatoria rappresenta un segnale importante che il governo manda al Paese. Negli ultimi 15 anni gli italiani sono passati attraverso due terremoti devastanti, una pandemia e un numero imprecisato di alluvioni, frane e dissesti. Come se non bastasse, nel napoletano si è intensificata l’attività vulcanica nel sottosuolo, al punto che il governo ha emanato un decreto legge espressamente dedicato a un’eventuale emergenza nell’area dei Campi Flegrei. Oltre al disagio per le popolazioni colpite, c’è il costo della riparazione dei danni da parte dello Stato. Da tempo, come si diceva, le compagnie di assicurazione hanno proposto un prodotto che consentisse di attutire i contraccolpi finanziari sul bilancio dello Stato.

Il testo che si legge nella bozza prevede l’obbligo di stipulare «contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale» a carico di tutte le imprese con sede legale in Italia e di tutte le imprese estere con stabile organizzazione in Italia. La scadenza fissata è quella del 31 dicembre 2024. La copertura riguarda i «danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale». Per “eventi catastrofali” si intendono «sismi, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo, frane, inondazioni e esondazioni». Per chi non lo fa è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa abbastanza salata, che va da 200mila euro a un milione di euro.

C’è poi un periodo un po’ sibillino: «Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».

L’operatore assicurativo potrà offrire la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile. Il contratto prevede un eventuale scoperto (o «franchigia assoluta») di non oltre il 10-15% del valore dei beni assicurati e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Prevista inoltre la copertura statale, attraverso la Sace, fino al 50% degli eventuali indennizzi, fino a un massimo di 5 miliardi per ciascun anno del triennio 2024-2026. Nella bozza è prevista - ma non ancora indica - la necessaria dotazione finanziaria della misura.