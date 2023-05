Ponte Messina, Busia: occhio a vincoli Ue, con aumento costi oltre il 50% serve una nuova gara di Mauro Salerno

Fare attenzione ai vincoli europei che impongono di fare una gara in caso di aumento eccessivo dei costi del progetto. È il suggerimento che il presidente dell'Autorità Anticorruzione (Anac) Giuseppe Busia ha rivolto al Parlamento, nel corso dell'audizione sul decreto legge 35/2023 che ha risvegliato dal sonno il progetto del Ponte di Messina, con un costo che il Def ha rivalutato in 13,5 miliardi cui sono da aggiungere almeno 1,1 miliardi per le opere ferroviarie complementari lato Calabria e Sicilia...