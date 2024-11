Ponte di Messina, l’alert dell’Anac: con costi in aumento serve una nuova gara Per il presidente dell’Anticorruzione Busìa c’è il rischio di superare i vincoli Ue (+50% del progetto iniziale). Ciucci: valore di 13,5 miliardi in linea con Def 2023. Emendamento lega alla Manovra per trasferire 6,1 miliardi dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc)