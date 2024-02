Ponte sullo Stretto e Giubileo, subito sotto esame da parte della Corte dei conti

Previsto dal 2009, nato davvero solo nel 2020 ma subito stoppato dal Governo dopo lo scontro con la Corte dei conti sul Pnrr, il «controllo concomitante» dei magistrati contabili sugli investimenti pubblici riparte a pieno ritmo. Si tiene lontano dal Piano di ripresa e resilienza e dal suo gemello domestico, dai quali è stato escluso con il decreto legge Pa della scorsa primavera; ma anche con questo foglio di via in tasca le verifiche in tempo reale hanno un ampio terreno su cui esercitarsi. Lo ...

