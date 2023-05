Portafoglio digitale sull’App IO: da metà 2024 con patente e carta sanitaria di Carmine Fotina

Per l’accesso si studia il coinvolgimento anche dei gestori dello Spid









Spid sì, Spid no, Negli ultimi mesi il dibattito sull’identità digitale è in buona parte scivolato fuori tema, cioè sul presunto immediato addio al sistema di riconoscimento oggi adottato da quasi 35 milioni di italiani, trascurando la vera novità in preparazione cioè l’adozione di un portafoglio digitale in cui avremo alcuni dei principali documenti che usiamo nei rapporti con la Pa: in una prima fase la patente di guida, la tessera sanitaria, la tessera elettorale e altri in stadi successivi del...