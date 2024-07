Porto di Livorno, per la Darsena Europa arrivano 90 milioni Bei

La Banca europea per gli investimenti ha messo a disposizione 90 milioni per sostenere l’ammodernamento e l’espansione del Porto di Livorno. Lo comunica una nota congiunta di Bei e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, spiegando che le risorse «contribuiranno alla realizzazione della Darsena Europa, un progetto strategico per accogliere le navi già oggi in servizio nei traffici internazionali, per assicurare la competitività e la sicurezza della navigazione del porto di...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi