Premierato al via, la Lega frena: «Non c’è fretta» di Emilia Patta

Ddl Casellati. Partono le audizioni in Senato, ma per il Carroccio è prioritaria l’Autonomia - Pressing dei dem su Schlein per una controproposta: i Liberal rilanciano il cancellierato









Premierato oggi al via in Senato con il primo ciclo di audizioni in commissione Affari costituzionali (previste nella giornata 11 audizioni, dal “padre” della riforma Francesco Saverio Marini a Marta Cartabia, da Tommaso Edoardo Frosini a Gustavo Zagrebelsky). E se in prima fila per la riforma-bandiera del governo Meloni ci sono Fratelli d’Italia e Fi, partito della ministra Elisabetta Casellati che ha firmato il Ddl, più cauta appare la Lega. Che subordina di fatto il buon esito della riforma costituzionale...