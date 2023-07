Prevenzione incendi, niente camini (e stufe) negli alberghi di oltre 50 posti letto di Mariagrazia Barletta

La Corte di Cassazione decide una linea interpretativa tenendo conto della regola tecnica ad hoc sugli alberghi, del Dlgs 192/2005 e di una circolare delle Entrate che assimila il camino a un impianto termico non centralizzato









Il caminetto è assimilabile ad un impianto fisso, non centralizzato, per la produzione del calore. Come tale non può essere acceso all'interno dell'albergo, se questo ha più di 50 posti letto. È quanto afferma una recente sentenza (n.30165/2023 depositata lo scorso 12 luglio) in cui la Corte di Cassazione è chiamata a decidere sulla colpevolezza del proprietario di un hotel di Moena per un incendio divampato all'interno della struttura ricettiva, a partire, appunto, da un caminetto. Il titolare dell...