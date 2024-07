Prezzari, solo nove regioni allineate al nuovo codice

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, conosciuto come il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, introduce diverse innovazioni significative nel panorama normativo italiano che ad un anno dall’entrata in vigore viene rimesso in questi giorni rimesso in discussione per un sostanziale aggiornamento. Alcuni temi però, se pur validi, hanno bisogno del giusto tempo di applicazione. Tra questi, un ruolo fondamentale è svolto dalla redazione e aggiornamento dei prezzari regionali, strumenti cruciali...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi