Prof sostegno, più 3mila posti di specializzazione

Gli aspiranti prof di sostegno avranno 3mila posti in più per i corsi universitari di specializzazione. Dai 29.061 messi a bando per l’anno accademico 2022/23 si passa ai 32.317 del 2023/24. La conferma arriva da un decreto del ministero dell’Università appena pubblicato che ripartisce su 52 atenei diversi l’intera offerta formativa a disposizione per l’anno in corso. Il provvedimento arriva insieme a un decreto interministeriale Mum-Mim che fissa al 35% la quota di riserva (pari cioè a 11mila posti...

