Progettazione, il bando deve sempre indicare il metodo di calcolo dei compensi di Mauro Salerno

Con un atto del presidente l'Anac boccia anche la scelta di un Consorzio di bonifica di limitare l'indicazione delle referenze dei concorrenti ai soli progettisti in organigramma









Sono illegittimi i bandi che non indicano in maniera esplicita il metodo di calcolo utilizzato per individuare i compensi, che deve sempre partire dal «decreto parametri» del 2016. Così come viola il principio di concorrenza la scelta di limitare le referenze solo progetti firmati da progettisti risultanti nell'organigramma della società. Sono i due principi ribaditi dall'Anac e usati per bocciare la procedura promossa dal Consorzio di bonifica del Brenta per la progettazione di una diga (importo...