Progettazione, bando Sac da due milioni per sviluppare l’aeroporto di Comiso

Sac, il gestore degli aeroporti di Catania e di Comiso ha pubblicato il bando per affidare un pacchetto di servizi di progettazione finalizzato allo sviluppo di quest’ultimo scalo in provincia di Ragusa. Il valore complessivo indicato nel bando (finanziato con fondi della committenza) è di oltre due milioni di euro (esattamente 2.018.853,88 euro). L’appalto include progetto di fattibilità, tecnico-economica, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi...

