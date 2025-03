Progettazione, a Roma parte il concorso per i nuovi laboratori dello Spallanzani

Al via il concorso di progettazione per i nuovi laboratori di ricerca e diagnostica per l’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani a Roma, che saranno dedicati alla prima presidente del comitato etico dell’Irccs, Rita Levi Montalcini. Nel nuovo edificio si lavorerà per la prevenzione delle malattie infettive, per la gestione delle emergenze biologiche, nonché per combattere i microorganismi antibiotico-resistenti.

Si tratta di intervenire sulla struttura ad alto isolamento riattivata dallo Spallanzani durante l’emergenza Covid, completandola funzionalmente con una nuova struttura, dando vita così ad un polo integrato con il resto del complesso ospedaliero. I due edifici, il vecchio e il nuovo, saranno collegati e dovranno garantire, per i laboratori che ospiteranno, i più elevati standard di sicurezza e di biocontenimento, integrandosi – in un unico polo di ricerca – ai due padiglioni esistenti (Baglivi e Del Vecchio). Valorizzare gli spazi limitrofi e progettare secondo i criteri di ecosostenibilità sono le altre priorità espresse nel bando.

Ai progettisti si richiede la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il team vincitore riceverà un premio di 240.657 euro; il secondo e terzo classificato riceveranno un rimborso rispettivamente di 30mila e 15mila euro. Il termine per la consegna degli elaborati progettuali scade il 27 giugno alle ore 12. Al vincitore, previa procedura negoziata, sarà affidato l’incarico per lo sviluppo della progettazione, per il quale si prevede un compenso di 288.588 euro. Il concorso è gestito tramite la piattaforma Competition architecture network (Can) dell’Ordine degli Architetti di Roma, dove è possibile consultare tutta la documentazione di gara.

Il discipliare del concorso