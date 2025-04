Progressioni economiche, niente modifica retroattiva dell’integrativo

Con l’orientamento Aran ID 34113, pubblicato il 23 aprile 2025, arriva una precisazione importante per chi si occupa di contrattazione integrativa, in particolare per il comparto Istruzione e Ricerca (ma vale anche per gli enti locali, vista la corrispondenza con l’articolo 14, comma 3, del contratto Funzioni Locali 2022).

La domanda posta da un ente è la seguente: si...