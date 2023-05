Project financing, seguono il vecchio regime tutte le proposte presentate prima del 1° luglio di Massimo Ricchi (*)

Il Dlgs 36/2023 non si esprime in modo esplicito ma procedere diversamente imporrebbe troppi oneri a imprese e Pa e sarebbe contrario al principio di risultato









Il nuovo codice, il Dlgs 36/2023 (il nuovo codice appalti), agli artt. 224-229 non regola eslicitamente la legge da applicare al procedimento in finanza di progetto tra il precedente Dlgs 50/2016 e il Codice stesso; è silenzioso e, come vedremo, anche tale omissione deve essere valorizzata al fine di individuare una regola ragionevole che esprima appieno il principio del risultato, che apre il Codice all'art. 1 e lo permea integralmente.

La finanza di progetto adiniziativa privata del previgente codice...