Proroga, il Sal al 60% taglia fuori metà dei condomini di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Secondo Cna la percentuale dovrebbe essere fissata al 30% come per le villette









Non si sa ancora se e quando arriverà (magari proprio ai titoli di coda dell'approvazione della legge di Bilancio), ma la proroga del superbonus al 90% o 110% per i condomini per completare i lavori entro il 31 marzo 2024 fa già discutere. È soprattutto la tagliola della percentuale dello stato avanzamento lavori (Sal) a cui la proroga sarebbe agganciata per non lasciare una sorta di "liberi tutti", proprio alla luce dei continui allarmi da parte di maggioranza e opposizione negli ultimi giorni sugli...