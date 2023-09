Questionari della Corte dei conti, lente sulle spese di personale a carico del Pnrr di Corrado Mancini

L’organo di revisione è chiamato ad indagare l’operato dell’ente circa l’inserimento nel quadro economico

Sta entrando nel vivo la stagione della compilazione da parte dell’organo di revisione dei questionari da inviare alla Corte dei conti. Nel questionario riferito al bilancio di previsione 2023-2025 un particolare focus è riservato alla gestione delle risorse del Pnrr. Nello specifico fra l’altro, viene chiesto all’organo di revisione di indagare l’operato dell’ente circa l’inserimento nel quadro economico di spese di personale a tempo determinato poste a carico dei fondi Pnrr e se ciò sia avvenuto nel rispetto della circolare RgS n. 4/2022.

In questo senso l’organo di revisione deve considerare che il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge n. 80 del 2021 dispone, tra l’altro, che «le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Pnrr possono porre a carico dello stesso esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto». Con la circolare n. 4/2022 la Rgs stabilisce le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del Pnrr. La circolare, in primo luogo, evidenzia come lo strumento del Recovery and Resilience Facility (RRF) non prevede la possibilità di attivare iniziative di assistenza tecnica finanziabili a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri sui rispettivi Pnrr. Con il termine “assistenza tecnica” devono intendersi tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei Pnrr e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti, quali: preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni. I costi per l’espletamento di tutte queste attività non possono essere imputati alle risorse del Pnrr e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione all’Unione europea. Non sono, parimenti, rendicontabili alla Ue, i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Pnrr, essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni. Conseguentemente, non è mai ammessa la rendicontazione di quota parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, nè per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal Pnrr.

Sono invece da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del Pnrr i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. L’attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti «se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto». Tali spese potranno avere a oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi Pnrr.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le indicazioni del Mef riportano un elenco di attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal Pnrr, possono formare oggetto di rendicontazione all’Unione europea:

• incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;

• collaudo tecnico-amministrativo;

• incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;

• incarichi in commissioni giudicatrici;

• altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal Pnrr.

I costi di cui sopra possono essere posti a carico del Pnrr “nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico”, calcolati sulla base di quanto indicato nella circolare ministeriale.